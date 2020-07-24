ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ | Подававший надежды золотой медалист ввязался в масштабный наркобизнес с членом ОПГ Ассара Паулуса

Речь шла о полицейской операции,в результате которой стражи правопорядка в результате погони остановили в центре города черный автомобиль Volvo C30 и задержали находившегося за рулем молодого человека и сидевшую рядом девушку. Картина задержания напоминала вооруженное ограбление, но это была тщательно спланированная операция.

24-летний водитель Volvo Эйк Кобранд мог бы послужить примером для многих молодых людей. В 2013 году он как представитель успешной ученической фирмы получил приглашение на прием от тогдашнего премьер-министра Андруса Ансипа, а спустя два года как золотой медалист был приглашен на президентский прием. В тот год в Ярвамаа школу с золотой медалью закончили лишь четыре абитуриента. Родители Кобранда — признанные педагоги. Сам он обладает острым умом, участвовал в олимпиадах, занимался спортом, входил в ученическое представительство. В 2017 году молодой человек закончил Тартускую художественную школу по специальности 3D-поделирование. В этой же школе училась его жена Маре Лаубе (25), которая и сидела в тот злополучный день на пассажирском сиденье.

SAATUST OODATES: Kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetanud Eik Kobrand peitis tänavu jaanuaris Tartu kohtumajas oma nägu musta kapuutsi ja sama värvi näorätiga, meenutades Norra muusikut Alan Walkerit, kes samamoodi end varjab. Kobrand saadeti kuueks aastaks vangi. Aldo Luud/ Õhtuleht

По словам следователя, который вел дело, на первом же допросе Кобранд упал в обморок и ему вызвали скорую. Причина: зависимость от каннабиноидов.

”Первый раз я попробовал марихуану в 16 лет. С 17-18 лет я употреблял практически ежедневно. Также пробовал ЛСД, MDMA, амфетамин,кокаин, метамфетамин”, — рассказал задержанный. Его жена также употребляла коноплю каждый день.

Но полицию интересовало не потребление, а продажа.

Эйку Кобранду не нужно было каждый день ходить на работу, ведь комод в его гостиной был набит деньгами. Всего было найдено около 13 000 евро. В тайнике за диваном — еще столько же.

BOTAANIKAHUVILISED: Eigi sõnul oli lambi all kasvanud kanep malts, mis ei sobinud ei müügiks ega tarvitamiseks. PPA

Издание пишет, что в большой наркобизнес Кобранда привел человек по имени Сийм Суби. 34-летнему Суби завидовали многие. Он разъезжал на черном внедорожнике BMW X5, постоянно путешествовал, на его шее красовалась массивная золотая цепь, а на запястье — золотые часы. При обыске в его доме было найдено в общей сложности 42 000 евро наличными.