ВИДЕО | Заболевшую коронавирусом Каю Каллас сегодня на заседании Рийгикогу мучил кашель

Напомним, что премьер-министр сообщила о положительном результате теста на коронавирус вчера вечером. Она также заявила, что продолжит исполнять свои рабочие обязанности.

Сегодня в Рийгикогу рассматривали работу правительства по реализации политики ЕС. Глава правительства выступила перед депутатами и ответила на вопросы.

От депутатов прозвучали пожелания выздоровления. Были и более критично настроенные, по мнению которых премьер-министру следовало бы взять на время болезни отпуск и побыть в покое.