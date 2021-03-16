16.03.2021, 19:20
ВИДЕО | Заболевшую коронавирусом Каю Каллас сегодня на заседании Рийгикогу мучил кашель(21)
Несмотря на заболевание коронавирусом, премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла сегодня участие в заседании Рийгикогу.
Несмотря на заболевание коронавирусом, премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла сегодня участие в заседании Рийгикогу.
Напомним, что премьер-министр сообщила о положительном результате теста на коронавирус вчера вечером. Она также заявила, что продолжит исполнять свои рабочие обязанности.
Сегодня в Рийгикогу рассматривали работу правительства по реализации политики ЕС. Глава правительства выступила перед депутатами и ответила на вопросы.
От депутатов прозвучали пожелания выздоровления. Были и более критично настроенные, по мнению которых премьер-министру следовало бы взять на время болезни отпуск и побыть в покое.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Многих удивят эти данные о скандинавской ходьбе
Жулин о Плющенко и Тутберидзе: Некий элемент шоу-бизнеса пришел
Абрамович решил сделать шикарный подарок Тухелю
Нойл: «Холанд – самый шумный и непредсказуемый трансфер»