ВИДЕО | За своими чемоданами пришли только два пассажира попавшего в ДТП автобуса. Заберите свои мобильные телефоны!

По словам Ранд, пока лишь двое человек пришли за своими чемоданами. В полицейском участке до сих пор находятся шапки и шарфы, а также пара мобильных телефонов.

Мужчина и женщина, которые сегодня около 13:00 пришли забирать багаж, рассказали, что в аварию попали их родственники. ”Позвонили в 6:00 утра и попросили забрать багаж”, — рассказал женщина.

Оставшийся на месте происшествия багаж пассажиры могут получить в Ида-Харьюском отделении полиции по адресу П. Пинна, 4.

При себе стоит иметь документ, чтобы подтвердить то, что вещи принадлежат именно вам.

В автобусе Ecolines Санкт-Петербург—Таллинн находились 67 человек, из которых двое — водители. Находившийся на момент аварии за рулем мужчина был трезв. Пассажиры смогли выбраться из упавшего набок автобуса через люки на крыше.

С места происшествия с различными травмами доставлены в больницу 9 человек, четверо из которых — граждане Латвии. Опасных для жизни травм никто не получил. Остальные пассажиры были доставлены в Таллинн на другом автобусе.

Член правления Ecolines Eesti Элис Ковалев сообщил Delfi, что причиной ДТП стало, по словам водителя, столкновение с неизвестным объектом: либо отвалившимся от какого-нибудь грузовика куском льда, либо внезапно выбежавшим на дорогу животным.