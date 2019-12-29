ВИДЕО | За своими чемоданами пришли только два пассажира попавшего в ДТП автобуса. Заберите свои мобильные телефоны!

По словам Ранд, пока лишь двое человек пришли за своими чемоданами. В полицейском участке до сих пор находятся шапки и шарфы, а также пара мобильных телефонов.

Мужчина и женщина, которые сегодня около 13:00 пришли забирать багаж, рассказали, что в аварию попали их родственники. ”Позвонили в 6:00 утра и попросили забрать багаж”, — рассказал женщина.

Оставшийся на месте происшествия багаж пассажиры могут получить в Ида-Харьюском отделении полиции по адресу П. Пинна, 4.

При себе стоит иметь документ, чтобы подтвердить то, что вещи принадлежат именно вам.

"Сегодня утром около 5:00 полиция получила сообщение, что на 30 километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в ходе которого рейсовый автобус съехал в кювет. К приезду полиции люди уже выбрались из автобуса. Полиция совместно со спасателями и скорой разместили людей в своих машинах, чтобы они могли отогреться до приезда другого автобус, который доставил людей до пункта назначения. В больницу доставили 9 человек, из них 4 — граждане Латвии. Состояние всех — не опасное для жизни. Более точные данные, к сожалению, не обнародуем.

У всех, у кого остался багаж в автобусе, могут его получить в отделении полиции по адресу П. Пинна, 4. Сегодня за своим багажом пришли два человека. Здесь остались еще шапки, шарфы, перчатки, пара мобильных телефонов. Если людей выпишут из больницы или они обнаружат, что у них пропали телефоны, то обращайтесь по адресу Пинна, 4.

Необходимо взять документы, чтобы доказать, что эти вещи принадлежат именно этим людям. Так просто мы не выдаем эти вещи.