29.12.2019, 16:17

ВИДЕО | За своими чемоданами пришли только два пассажира попавшего в ДТП автобуса. Заберите свои мобильные телефоны!

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В воскресенье утром шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП — рейсовый автобус Ecolines съехал в кювет. Представитель Ида-Харьюского полицейского участка Кайа Ранд напомнила, что пассажиры могут забрать свои вещи по адресу П. Пинна, 4.

По словам Ранд, пока лишь двое человек пришли за своими чемоданами. В полицейском участке до сих пор находятся шапки и шарфы, а также пара мобильных телефонов.

Мужчина и женщина, которые сегодня около 13:00 пришли забирать багаж, рассказали, что в аварию попали их родственники. ”Позвонили в 6:00 утра и попросили забрать багаж”, — рассказал женщина.

Оставшийся на месте происшествия багаж пассажиры могут получить в Ида-Харьюском отделении полиции по адресу П. Пинна, 4.

При себе стоит иметь документ, чтобы подтвердить то, что вещи принадлежат именно вам.

"Сегодня утром около 5:00 полиция получила сообщение, что на 30 километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в ходе которого рейсовый автобус съехал в кювет. К приезду полиции люди уже выбрались из автобуса. Полиция совместно со спасателями и скорой разместили людей в своих машинах, чтобы они могли отогреться до приезда другого автобус, который доставил людей до пункта назначения. В больницу доставили 9 человек, из них 4 — граждане Латвии. Состояние всех — не опасное для жизни. Более точные данные, к сожалению, не обнародуем.

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У всех, у кого остался багаж в автобусе, могут его получить в отделении полиции по адресу П. Пинна, 4. Сегодня за своим багажом пришли два человека. Здесь остались еще шапки, шарфы, перчатки, пара мобильных телефонов. Если людей выпишут из больницы или они обнаружат, что у них пропали телефоны, то обращайтесь по адресу Пинна, 4.

Необходимо взять документы, чтобы доказать, что эти вещи принадлежат именно этим людям. Так просто мы не выдаем эти вещи.

В связи с тем, что заканчиваются праздники, на дорогах более интенсивное движение. Люди едут из загородной местности в город, домой. Поэтому в послепраздничное время мы больше обращаем внимание на контроль дорожного движения. В том числе, на нетрезвых водителей. Проверяем водителей на трезвость".

В автобусе Ecolines Санкт-Петербург—Таллинн находились 67 человек, из которых двое — водители. Находившийся на момент аварии за рулем мужчина был трезв. Пассажиры смогли выбраться из упавшего набок автобуса через люки на крыше.

С места происшествия с различными травмами доставлены в больницу 9 человек, четверо из которых — граждане Латвии. Опасных для жизни травм никто не получил. Остальные пассажиры были доставлены в Таллинн на другом автобусе.

Член правления Ecolines Eesti Элис Ковалев сообщил Delfi, что причиной ДТП стало, по словам водителя, столкновение с неизвестным объектом: либо отвалившимся от какого-нибудь грузовика куском льда, либо внезапно выбежавшим на дорогу животным.

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