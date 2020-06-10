ВИДЕО | Юрист приводит четыре пункта, которые необходимо учитывать при сокращении
HUGO.legal продолжает видеорубрику ÕigusMinut ("Минута права"), где в каждом видеосюжете продолжительностью в одну минуту юрист даёт простые советы по важным темам.
HUGO.legal продолжает видеорубрику ÕigusMinut ("Минута права"), где в каждом видеосюжете продолжительностью в одну минуту юрист даёт простые советы по важным темам.
Цель — повышение юридической грамотности и умение постоять за свои права. На этот раз в “Минуте права” главный юрист HUGO.legal Эрки Пизуке приводит четыре важных пункта, которые следует иметь в виду в случае сокращения.
За первые пять месяцев этого года к юристам HUGO.legal по вопросам трудового права обратились 673 человека. Всего юристы HUGO.legal оказали в этом году помощь 6391 человеку.
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