ВИДЕО | Юрист приводит четыре пункта, которые необходимо учитывать при сокращении

Цель — повышение юридической грамотности и умение постоять за свои права. На этот раз в “Минуте права” главный юрист HUGO.legal Эрки Пизуке приводит четыре важных пункта, которые следует иметь в виду в случае сокращения.

За первые пять месяцев этого года к юристам HUGO.legal по вопросам трудового права обратились 673 человека. Всего юристы HUGO.legal оказали в этом году помощь 6391 человеку.

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