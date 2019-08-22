ВИДЕО | Юри Ратас: я доверяю всему правительству

Сегодня Delfi и Eesti Päevaleht написали о том, что, по словам различных источников из Центристской партии, Ратас отправился на дачу к Марину Хельме с планом требовать его отставки, но это ему не удалось. На просьбу прокомментировать это утверждение, Ратас сказал, что ему о таком его плане ничего не известно.

”Если вы знаете о планах Юри Ратаса лучше меня, то честь и хвала Delfi”, — сказал премьер.

На вопрос о том, доверяет ли он Мартину Хельме, Ратас ответил: ”Я доверяю всему правительству”.