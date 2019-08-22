22.08.2019, 15:10

ВИДЕО | Юри Ратас: я доверяю всему правительству

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rus.delfi.ee
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал Delfi, что его задача — любой ценой сохранить Эстонию как правовое государство и что он доверят всему правительству.

Сегодня Delfi и Eesti Päevaleht написали о том, что, по словам различных источников из Центристской партии, Ратас отправился на дачу к Марину Хельме с планом требовать его отставки, но это ему не удалось. На просьбу прокомментировать это утверждение, Ратас сказал, что ему о таком его плане ничего не известно.

”Если вы знаете о планах Юри Ратаса лучше меня, то честь и хвала Delfi”, — сказал премьер.

На вопрос о том, доверяет ли он Мартину Хельме, Ратас ответил: ”Я доверяю всему правительству”.


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