ВИДЕО | Юри Ратас: рождественские праздники и гулянки нужно отменить. Грядут новые ограничительные меры(2)
Правительство будет сегодня и на следующей неделе обсуждать возможность введения новых мер по борьбе с распространением коронавируса.
Правительство будет сегодня и на следующей неделе обсуждать возможность введения новых мер по борьбе с распространением коронавируса.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас констатировал на сегодняшней пресс-конференции правительства, что распространение коронавируса ускорилось и ситуация критическая. Если весна научила, что нужно вводить как можно меньше ограничений, чтобы сохранить функционирование экономики, то сегодняшняя ситуация, по словам главы кабинета, такова, что если правительство не предпримет никаких шагов, то в ближайшие недели мы можем оказаться в кризисе.
"Если говорить о новых возможных ограничениях, то правительство будет их обсуждать сегодня и во вторник. Конечно, уже ясно, что рождественские праздники и гулянки нужно в этом году отменить. Общественный и государственный секторы могли бы здесь показать пример. Во-вторых, есть очень конкретная и настоятельная рекомендация носить маски в общественном транспорте", — сказал Ратас.
Руководитель правительства добавил, что следует пересмотреть предельную численность участников мероприятий и призвал работодателей разрешить максимальному числу сотрудников работать удаленно.
При введении более жестких ограничений правительство исходит главным образом из числа заразившихся и находящихся на лечении в больницах. Важным является также индекс (коэффициент) базовой репродукции — R0 (количество людей, которых заражает заболевший).
Если этот коэффициент равен 1, то каждый человек заражает еще одного человека, а тот затем передает вирус еще одному человеку и так далее. В Эстонии сейчас этот коэффициент равняется 1,4.
"R0 уже поднялся так высоко, что нужно предпринимать какие-то шаги. Если этого не сделать, то коэффициент базовой репродукции продолжит рост к очень высокому показателю", — отметил премьер.
Рекомендация правительства носить в многолюдных местах маски поднимает следующий вопрос — в каком случае эту меру сделают обязательной? Ратас сказал, что правительство обсуждает это, но в данный момент ношение масок остается настоятельно рекомендуемым.
Так как цены на маски высокие, то при введении обязательного масочного режима правительству нужно будет взвесить вопрос о возможностях компенсации их стоимости.
Глава кабинета министров сказал, что государство создало запас масок и индивидуальных средств защиты прежде всего для медицинских учреждений, если там ситуация станет критической. Государство также поддержит индивидуальными средствами защиты дома по уходу, где начал распространяться вирус. Ратас добавил, что правительство готово компенсировать определенные расходы на рабочую силу, если дома по уходу будут должны реорганизовать свою работу.
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