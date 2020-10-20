ВИДЕО | Юри Ратас: решения нет, кризис продолжается. Все должны идти на компромисс

Юри Ратас не прояснил, что именно коалиционные партнеры обсуждают, какие "компенсационные" меры могла бы предложить партия EKRE за нападки на гей-сообщество.
Что будет, если Март Хельме не отступит от своих слов, а EKRE будет требовать провести рефередум по статусу семьи? "Если стороны хотят разрешить кризис, то все должны пойти на компромисс", - ответил Ратас.
Общими словами глава правительства ответил и на вопрос, будет ли правительство продолжать работу с участием Марта Хельме. "Мы не можем разрешать кризис перед камерами".
Напомним, что скандал вокруг Марта Хельме вспыхнул в пятницу после его интервью телерадиокомпании Deutche Welle . Министр внутренних дел в ходе интервью заявил, что живущие в Эстонии геи могли бы поехать жить в Швецию, так как там к ним относятся толерантно.
Партия EKRE (в руководство которой входит Март Хельме) является одной из трех партий, сформировавших правящую коалицию.
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