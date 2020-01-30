ВИДЕО | Юри Ратас призывает жителей Эстонии регулярно проверять свое здоровье

"Насколько вам важен регулярный контроль состояния здоровья? Есть 2 бесплатных варианта: врач по гигиене труда и семейный врач. Мне пришло время посетить врача по гигиене труда. Хоть результаты и позволяют мне пройти следующий контроль через 3 года, я все-таки постараюсь проверить состояние здоровья у семейного врача уже в следующем году. Регулярный контроль — это простой шаг к тому, чтобы дольше жить здоровым", — пишет Ратас в Facebook.

"Я благодарю всех жителей Эстонии, которые уже регулярно контролируют состояние здоровья и способствуют тому, чтобы это было легко. Для тех, кто еще лишь думает об этом, приведу один факт: по данным Департамента статистики Эстонии за 2018 год, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 73,9 для мужчин и 82,4 лет для женщин, но в полном здоровье мужчины живут до 52,8 и женщины до 55,6 лет", — пишет премьер.