ВИДЕО | Юри Ратас призвал быть готовым к сохранению введенных мер защиты здоровья на долгие месяцы

"Это значит, что сегодня, завтра, на следующей недели и через несколько месяцев многие из тех мер защиты здоровья, которые в последнее время стали нормой, должны стать естественной частью нашей повседневной жизни", - скзазал глава правительства.
"В рамках начинающихся праздничных выходных это означает, что в этот раз мы должны отказаться от многолюдных гуляний. Гуляя с семьей или друзьями, наслаждаясь весенней погодой, следует держаться на достаточном расстоянии, заботиться о чистоте рук, и, по возможности, носить защитную маску.
Желаю вам всем приятных выходных! Будем здоровы и внимательны друг к другу!"
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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