ВИДЕО: Юри Ратас признал, что происхождение пожертвований нужно проверять лучше

Ратас отметил, что не устанет повторять, что если в отношении пожертвования имеются подозрения и вопросы, то его следует вернуть. ”Мне кажется, Центристская партия поступила этично и вернула деньги”, — отметил он.
Также премьер-министр сказал, что, учитывая прошлое партии, ей в этом вопросе уделяется повышенное внимание, и это понятно.
На вопрос о том, как изначально проверялось происхождение этих денег, Ратас ответил, что представители партии поговорили с совершившей пожертвование женщиной и она заверила, что жертвует средства по собственной воле. Также он признал, что система внутреннего контроля как в его, так и остальных партиях нуждается в совершенствовании.
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