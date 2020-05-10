10.05.2020, 08:01

ВИДЕО | Юри Ратас поздравил матерей Эстонии с праздником

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ВИДЕО | Юри Ратас поздравил матерей Эстонии с праздником
Скриншот

Премьер-министр Эстонии поздравил матерей Эстонии с отмечающимся в воскресенье праздником - Днем матери.

"Спасибо вам за то, что вы есть! Пусть глаза ваши сияют и каждый ваш день будет полон радости!" — сказал глава правительства.

День матери — международный праздник, который отмечается во второе воскресенье мая.

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