ВИДЕО | Юри Ратас поздравил матерей Эстонии с праздником

Премьер-министр Эстонии поздравил матерей Эстонии с отмечающимся в воскресенье праздником - Днем матери.
"Спасибо вам за то, что вы есть! Пусть глаза ваши сияют и каждый ваш день будет полон радости!" — сказал глава правительства.
День матери — международный праздник, который отмечается во второе воскресенье мая.
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