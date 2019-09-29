29.09.2019, 17:21

ВИДЕО: Юри Ратас поздравил евреев Эстонии с Новым годом

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rus.delfi.ee
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас записал видеопоздравление эстонским евреям. Он поздравил с праздником Рош ха-Шана — наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю.

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