ВИДЕО: Юри Ратас поздравил евреев Эстонии с Новым годом

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас записал видеопоздравление эстонским евреям. Он поздравил с праздником Рош ха-Шана — наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю.