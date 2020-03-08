ВИДЕО: Юри Ратас поздравил эстонских женщин с праздником

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас побывал в воскресенье у цветочных развалов на улице Виру, где записал видеообращение с поздравлением эстонских женщин с Международным женским днем.