08.03.2020, 13:04

ВИДЕО: Юри Ратас поздравил эстонских женщин с праздником

 (4)
EST
ВИДЕО: Юри Ратас поздравил эстонских женщин с праздником
Скриншот

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас побывал в воскресенье у цветочных развалов на улице Виру, где записал видеообращение с поздравлением эстонских женщин с Международным женским днем.

"Милые Женщины! Спасибо, что вы есть! Прекрасного Женского дня", - сказал премьер.



Читайте также: