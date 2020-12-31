31.12.2020, 11:16
ВИДЕО | Юри Ратас по-русски поздравил жителей Эстонии с Новым годом
"Пусть новый год наступит радостно и будет спокойным!" — сказано в посте на странице премьер-министра Юри Ратаса в Facebook.
"Пусть новый год наступит радостно и будет спокойным!" — сказано в посте на странице премьер-министра Юри Ратаса в Facebook.
"Дорогие жители Эстонии! Желаю вам спокойных праздников в кругу самых близких! А также крепкого здоровья, искренней радости и уверенного успеха на весь Новый год!" — поздравил Ратас русскоязычных жителей Эстонии.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
В GOG стартовала раздача Metro: Last Light Redux
«Он ждал своего столика 40 минут, ничего не сказав»
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему