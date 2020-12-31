31.12.2020, 11:16

ВИДЕО | Юри Ратас по-русски поздравил жителей Эстонии с Новым годом


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Valitsuse pressikonverents 23.07.2020
Valitsuse pressikonverentsFoto: Kiur Kaasik

"Пусть новый год наступит радостно и будет спокойным!" — сказано в посте на странице премьер-министра Юри Ратаса в Facebook.

"Дорогие жители Эстонии! Желаю вам спокойных праздников в кругу самых близких! А также крепкого здоровья, искренней радости и уверенного успеха на весь Новый год!" — поздравил Ратас русскоязычных жителей Эстонии.

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