ВИДЕО | Юри Ратас по-русски поздравил жителей Эстонии с Новым годом

"Дорогие жители Эстонии! Желаю вам спокойных праздников в кругу самых близких! А также крепкого здоровья, искренней радости и уверенного успеха на весь Новый год!" — поздравил Ратас русскоязычных жителей Эстонии.

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