ВИДЕО | Юри Ратас по-русски поздравил с Рождеством православных жителей Эстонии

"Дорогие друзья! Пусть в Рождество ваши сердца и дома наполнятся миром, добротой, радостью, надеждой и теплом! А к ним прибавится здоровье!

Светлого Рождества вам и вашим близким!", — сказал в своем поздравлении глава правительства нашей страны.

Напомним, что 7 января (по григорианскому календарю) празднуют Рождество Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская, Украинская православные церкви, Афон, а также восточнокатолические церкви.