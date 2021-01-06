06.01.2021, 17:32

ВИДЕО | Юри Ратас по-русски поздравил с Рождеством православных жителей Эстонии

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ВИДЕО | Юри Ратас по-русски поздравил с Рождеством православных жителей Эстонии
Скриншот

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас опубликовал видеопоздравление верующим, отмечающим Рождество по григорианскому календарю в четверг, 7 января.

"Дорогие друзья! Пусть в Рождество ваши сердца и дома наполнятся миром, добротой, радостью, надеждой и теплом! А к ним прибавится здоровье!

Светлого Рождества вам и вашим близким!", — сказал в своем поздравлении глава правительства нашей страны.

Напомним, что 7 января (по григорианскому календарю) празднуют Рождество Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская, Украинская православные церкви, Афон, а также восточнокатолические церкви.

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