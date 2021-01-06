06.01.2021, 17:32
ВИДЕО | Юри Ратас по-русски поздравил с Рождеством православных жителей Эстонии(3)
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас опубликовал видеопоздравление верующим, отмечающим Рождество по григорианскому календарю в четверг, 7 января.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас опубликовал видеопоздравление верующим, отмечающим Рождество по григорианскому календарю в четверг, 7 января.
"Дорогие друзья! Пусть в Рождество ваши сердца и дома наполнятся миром, добротой, радостью, надеждой и теплом! А к ним прибавится здоровье!
Светлого Рождества вам и вашим близким!", — сказал в своем поздравлении глава правительства нашей страны.
Напомним, что 7 января (по григорианскому календарю) празднуют Рождество Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская, Украинская православные церкви, Афон, а также восточнокатолические церкви.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Навка: «То, что вся Европа сидит на допинге, мы знали»
Мальчик-гений, предсказавший вспышку КОВИД: новое пророчество