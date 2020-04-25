ВИДЕО | Юри Ратас объяснил, почему правительство продлило режим ЧП

"Мы должны продуманно и взвешенно добиться того, чтобы нашу повседневную жизнь контролировали мы, а не коронавирус. Мы все хотим вернуться к привычной жизни, но статистика, анализы и опыт указывают на то, что цена спешки — жестокая. Пока у нас нет лечения и вакцины, коронавирус представляет реальную угрозу для здоровья и жизни всех людей: нашего, наших близких, работников передовой линии и всех остальных", — заявил Ратас. Продолжение смотрите в видео.

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