ВИДЕО | Юри Ратас обратился к жителям Эстонии: "берегите себя!"

Дорогие друзья!

Школьные каникулы вот-вот начнутся. Искренне желаю, чтобы предстоящая неделя принесла всем нам только здоровье и много радости. Поэтому хочу обратить ваше внимание на простые, но важные вещи, о которых НЕ стоит забывать во время школьных каникул.

Жители Эстонии, которые планируют приятно отдохнуть во время школьных каникул! Отдыхайте в Эстонии — сейчас все же безопаснее оставаться в нашей живописной стране. Если поездка неизбежна, примите все меры, чтобы вернуться в полном здравии.

Будьте бдительны в общественных местах — лучше свести к минимуму тесный контакт с чужими людьми, например, в спа, кинотеатрах, музеях, ресторанах, торговых центрах и общественном транспорте.

Жители Эстонии, которые на следующей неделе будут работать! Берегите себя и на работе — заболев, не ходите на работу и позвольте заболевшим коллегам выздороветь, оставаясь дома.

Нам всем стоит последовательно соблюдать правила гигиены и прикрывать рот и нос маской в многолюдных помещениях. А также использовать мобильное приложение HOIA.

Так мы защитим себя и других от коронавируса. Будучи здоровыми, мы сможем продолжать учиться, работать и отдыхать. Этим мы поможем сберечь в Эстонии рабочие места и предприятия.

Здоровой и радостной осени всем!

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!