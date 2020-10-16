ВИДЕО | Юри Ратас обратился к жителям Эстонии: "берегите себя!"

Со следующей недели в школах Эстонии начинаются каникулы. В связи с этим премьер-министр Юри Ратас обратился к жителям страны с призывам соблюдать меры безопасности. Читайте обращение и смотрите видео!
Дорогие друзья!
Школьные каникулы вот-вот начнутся. Искренне желаю, чтобы предстоящая неделя принесла всем нам только здоровье и много радости. Поэтому хочу обратить ваше внимание на простые, но важные вещи, о которых НЕ стоит забывать во время школьных каникул.
Жители Эстонии, которые планируют приятно отдохнуть во время школьных каникул! Отдыхайте в Эстонии — сейчас все же безопаснее оставаться в нашей живописной стране. Если поездка неизбежна, примите все меры, чтобы вернуться в полном здравии.
Будьте бдительны в общественных местах — лучше свести к минимуму тесный контакт с чужими людьми, например, в спа, кинотеатрах, музеях, ресторанах, торговых центрах и общественном транспорте.
Жители Эстонии, которые на следующей неделе будут работать! Берегите себя и на работе — заболев, не ходите на работу и позвольте заболевшим коллегам выздороветь, оставаясь дома.
Нам всем стоит последовательно соблюдать правила гигиены и прикрывать рот и нос маской в многолюдных помещениях. А также использовать мобильное приложение HOIA.
Так мы защитим себя и других от коронавируса. Будучи здоровыми, мы сможем продолжать учиться, работать и отдыхать. Этим мы поможем сберечь в Эстонии рабочие места и предприятия.
Здоровой и радостной осени всем!
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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