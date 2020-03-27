ВИДЕО: Юри Ратас обратился к местным на русском: предстоящие выходные и недели определят, остановим ли мы вирус или нет(14)
Премьер-министр Юри Ратас призывает следовать правилам. Смотрите видео!
Премьер-министр Юри Ратас призывает следовать правилам. Смотрите видео!
Уважаемые жители Эстонии!
Коронавирус, который распространился по всему миру, принес в нашу жизнь много изменений, вопросов, грусти. Предстоящие выходные и недели определят, остановим ли мы вирус или нет.
Для этого у нас есть только одна формула: мы все должны следовать правилам. Самые важные из них: я остаюсь дома, мою руки, сохраняю дистанцию. Эти правила важно донести до близких, друзей, коллег и всех остальных. Сейчас время ”мы”, а не ”я”. Иначе нам придется не уменьшать, а увеличивать запреты.
Желаю вам здоровья и беречь друг друга!
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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