07.02.2020, 18:30

ВИДЕО | Юри Ратас: наша общая цель — построить магистраль Rail Baltic к 2026 году

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На состоявшейся в Таллинне 7 февраля встрече премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили свою приверженность задаче как можно скорее претворить в жизнь проект железнодорожной магистрали Rail Baltic. Они также обсудили оптимизацию нынешней модели управления и подчеркнули необходимость серьезно работать над предложениями в этой области, составленными ответственными за сферу транспорта министрами трех стран.

”Наша общая цель — построить магистраль Rail Baltic к 2026 году. Европейская комиссия выделила проекту серьезные средства. Мы ищем наиболее оптимальные варианты улучшения модели управления Rail Baltic, анализируя их с точки зрения безопасности, налогообложения, разделения ответственности, организации тендеров и вопросов, связанных с формами собственности”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. Он добавил также, что премьер-министры трех стран вернутся к обсуждению темы уже в конце марта в Вильнюсе.

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В ходе подготовки встречи министры, ответственные за сферу транспорта, совместными усилиями попытаются согласовать подходящие всем решения. ”Будущая модель управления инфраструктурой Rail Baltic при этом останется отдельным вопросом, соглашения по которому мы достигнем позднее”, — уточнил Ратас и подчеркнул, что в то время, пока идет работа над новыми вариантами структуры управления Rail Baltic, реализация проекта должна продолжаться полным ходом.

Также премьер-министры рассмотрели сегодня, в какой стадии находятся совместные энергетические проекты, и обсудили новые возможности сотрудничества в этой сфере. ”Синхронизация балтийских электросистем с материковой Европой идет хорошо. Мы работаем над тем, как обеспечить продолжение финансирования проекта из Фонда соединения Европы”, — сказал премьер-министр.

”Региональный ранок газа с участием Финляндии, Эстонии и Латвии успешно начал работать с января 2020 года. Введение к эксплуатацию газопровода Balticconnector оказалось очень эффективным, объемы его использования достаточно велики. Надеемся, что и Литва скоро к нам присоединится”, — продолжил Ратас перечисление успехов балтийского энергетического сотрудничества.

Он подчеркнул, что, учитывая зеленую инициативу Европы, Эстония хотела бы видеть более активное сотрудничество и в сфере возобновляемых источников энергии. ”В настоящее время мы уже тесно сотрудничаем с Латвией над подготовкой протокола о намерениях по строительству морского парка ветрогенераторов. Искренне надеюсь, что в ближайшем будущем он будет подписан”, — сказал премьер-министр.

Во время рабочего обеда премьер-министры обсудили с уполномоченным Европейской комиссии по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом совместные приоритеты Балтийских стран на переговорах по следующему долгосрочному бюджету Европейского союза. На двусторонней встрече с еврокомиссаром Ханом Ратас подчеркнул важность политики сплочения и сельскохозяйственной политики ЕС для достижения целей по борьбе с изменениями климата и необходимость довести до конца проект строительства Rail Baltic. Эстония хочет видеть больше гибкости в политике сплочения ЕС и иметь большую свободу выбора, куда инвестировать полученные из ее фондов средства.

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