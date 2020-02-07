ВИДЕО | Юри Ратас: наша общая цель — построить магистраль Rail Baltic к 2026 году

Также премьер-министры рассмотрели сегодня, в какой стадии находятся совместные энергетические проекты, и обсудили новые возможности сотрудничества в этой сфере. ”Синхронизация балтийских электросистем с материковой Европой идет хорошо. Мы работаем над тем, как обеспечить продолжение финансирования проекта из Фонда соединения Европы”, — сказал премьер-министр.

”Региональный ранок газа с участием Финляндии, Эстонии и Латвии успешно начал работать с января 2020 года. Введение к эксплуатацию газопровода Balticconnector оказалось очень эффективным, объемы его использования достаточно велики. Надеемся, что и Литва скоро к нам присоединится”, — продолжил Ратас перечисление успехов балтийского энергетического сотрудничества.

Он подчеркнул, что, учитывая зеленую инициативу Европы, Эстония хотела бы видеть более активное сотрудничество и в сфере возобновляемых источников энергии. ”В настоящее время мы уже тесно сотрудничаем с Латвией над подготовкой протокола о намерениях по строительству морского парка ветрогенераторов. Искренне надеюсь, что в ближайшем будущем он будет подписан”, — сказал премьер-министр.

Во время рабочего обеда премьер-министры обсудили с уполномоченным Европейской комиссии по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом совместные приоритеты Балтийских стран на переговорах по следующему долгосрочному бюджету Европейского союза. На двусторонней встрече с еврокомиссаром Ханом Ратас подчеркнул важность политики сплочения и сельскохозяйственной политики ЕС для достижения целей по борьбе с изменениями климата и необходимость довести до конца проект строительства Rail Baltic. Эстония хочет видеть больше гибкости в политике сплочения ЕС и иметь большую свободу выбора, куда инвестировать полученные из ее фондов средства.