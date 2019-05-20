20.05.2019, 19:05
ВИДЕО | Юри Ратас: министерских ходатайств по бюджетной стратегии больше, чем возможностей
Сегодня правительство Эстонии собралось на мызе Вихула с тем, чтобы в течение двух дней продолжить обсуждение бюджетной стратегии. Премьер-министр Юри Ратас сказал, что при формировании стратегии нужно признать необходимость внесения в бюджетный процесс серьезных изменений.
Премьер сказал Delfi, что дополнительных ходатайств, поступивших от министерств в связи с формированием бюджетной стратегии на будущий год, больше, чем возможностей, и что для их учета играют роль политическая позиция министерств и их обещания.
“К концу мая коалиция должна сформировать и представить эту стратегию», - кратко прокомментировал процесс Ратас.
План Марта Хельме найти средства для повышения зарплат в общественном секторе Ратас комментировать не стал.