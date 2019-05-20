ВИДЕО | Юри Ратас: министерских ходатайств по бюджетной стратегии больше, чем возможностей

Премьер сказал Delfi, что дополнительных ходатайств, поступивших от министерств в связи с формированием бюджетной стратегии на будущий год, больше, чем возможностей, и что для их учета играют роль политическая позиция министерств и их обещания.

“К концу мая коалиция должна сформировать и представить эту стратегию», - кратко прокомментировал процесс Ратас.

План Марта Хельме найти средства для повышения зарплат в общественном секторе Ратас комментировать не стал.