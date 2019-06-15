ВИДЕО | Юри Ратас: Мартин Хельме превысил свои полномочия в Люксембурге

Председатель Центристской партии Юри Ратас объяснил, что хоть Мартин Хельме и высказался против реформы Европейского стабилизационного механизма, у него не было полномочий и разрешения на это.
По словам Ратас, реформа необходима и на собрании в Брюсселе, которое состоится в следующую пятницу, Эстония точно поддержит реформу.
Напомним, рано утром в пятницу в Люксембурге состоялось совещание министров финансов Европейских стран. Обсуждалась реформа Европейского стабилизационного механизма. Мартин Хельме стал единственным, кто высказался против.
Для Мартина Хельме в вопросах использования средств кризисного фонда ESM было важно то, чтобы в таких случаях решения было принято единогласно, если же такого достичь не удается, то у любой страны остается право вето. Другие станы не поддержали Хельме в этом вопросе.
Позже он рассказал, что мандат на то, что представить такое мнение на совещании ему выдали в Таллинне. Ратас опроверг это утверждение, сказав, что правительство и Рийгикогу поддерживает реформу ESM, благодаря которой в кризисных ситуациях возможно будет принимать решения быстрее.
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