ВИДЕО | Юри Ратас: для меня высказывания Хельме — очень большая и принципиальная проблема

"Конечно, в правительственной коалиции сейчас кризис, это ясно. Важно помимо других схваток, заниматься текущими вопросами: ковидом, экономическим кризисом, трудовой занятостью", — сказал прессе Ратас.

"Я никогда не смогу согласиться, что мы стали бы кого-то неважно на каком основании высылать. Это ни в коей степени для меня неприемлемо, из этого нужно исходить. Что с этим будет дальше? Я работаю во имя того, чтобы разрешить этот вопрос, чтобы сохранить коалицию", — сообщил глава кабинета.

Покинет ли кто-то из министров правительство, — об этом Ратас говорить не стал. Премьер сказал, что коалиция будет заседать так долго, сколько потребуется. И еще раз отметил, что ни одному политику или члену правительства непозволительно выгонять кого-либо из Эстонии. "Для меня это очень большая и принципиальная проблема", — отметил он.

Как мы уже сегодня утром сообщали, лидер партии EKRE Мартин Хельме поставил своего рода ультиматум: если из правительства уйдет его отец (Март Хельме), то развалится и коалиция. "Здесь, на пресс-конференции такие политические ситуации не разрешаются. Конечно, положение сложное, я работаю, чтобы ситуацию успокоить".

Ратас не сказал, каким мог бы быть компромисс, который помог быть разрядить ситуацию. Премьер отметил, что EKRE и раньше обозначала "красную черту", но в конце концов компромисс находили.

Напомним, что скандал вокруг интервью Марта Хельме телерадиокомпании Deutche Welle вспыхнул в пятницу. Министр внутренних дел в ходе интервью заявил, что живущие в Эстонии геи могли бы поехать жить в Швецию, так как там к ним относятся толерантно.

Социал-демократы: ответственность за слова Марта Хельме несет Юри Ратас

Парламентская фракция Социал-демократической партии хочет сегодня при первой же возможности встретиться с премьер-министром Юри Ратасом, чтобы узнать, намерен ли глава правительства освободить министра внутренних дел Марта Хельме от занимаемой должности.

”За враждебные и недостойные слова Марта Хельме отвечает в первую очередь Юри Ратас. У Ратаса были целые выходные, чтобы поразмышлять. И теперь мы ждем от главы правительства разъяснений, как именно он намерен гарантировать нашим жителям, что Эстония уважает права человека, является безопасной и дружелюбной страной. Любому человеку, который придерживается демократических ценностей, совершенно очевидно, что Март Хельме не может продолжать свою работу в должности министра”, — отметил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.