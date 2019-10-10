ВИДЕО | Юри Ратас: центристы останутся в Тарту в коалиции с реформистами
Председатель Центристской партии Эстонии Юри Ратас, комментируя трения в тартуском отделении партии, сказал, что из-за этого центристы не уйдут из коалиции с Партией Реформ.
Председатель Центристской партии Эстонии Юри Ратас, комментируя трения в тартуском отделении партии, сказал, что из-за этого центристы не уйдут из коалиции с Партией Реформ.
Избранный в конце сентября руководителем тартуского окружного отделения Центристской партии Яан Тоотс хочет заменить вице-мэров от центристов Монику Ранд и Мадиса Лепайыэ.
Ратас признал, что в курсе этих планов. По его словам, идеи нового руководства партийного округа не всегда совпадают с идеями прежнего, и в этой ситуации необходимо найти лучшее решение.
Лидер центристов считает, что партия продолжит в Тарту работу как единая команда и коалиционный партнер реформистов.
На вопрос, почему сегодня в Тарту отправилась ситуацию урегулировать заместитель председателя Майлис Репс, а не он сам, премьер ответил: "Было сложно ехать из Афганистана в Тарту".
Ратас заверил, что Центристская партия продолжит в Тарту работу в коалиции, но кто займет кресла вице-мэров он сказать не смог.
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