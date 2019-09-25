ВИДЕО | Юрген Лиги о смерти Айвара Рехе: фатальным стало эмоциональное давление скандала с Danske Bank

Лиги сказал Delfi, что его шокировало, как журналисты штамповали новости о том, что в случае с Рехе, вероятно, имеет место самоубийство. По его мнению, деликатность должна была проявить уже полиция.

Лиги не считает Рехе в скандале с отмыванием денег участником махинаций или выгодоприобретателем. По мнению Лиги, роковым для Рехе стало эмоциональное давление, под которым он оказался.

По словам Лиги, преступление требует доказательств, и нужно делать разницу между невезением и преступлением.

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что сегодня в Таллинне было обнаружено тело экс-главы Danske Bank Айвара Рехе, пропавшего в понедельник. Айвара Рехе нашли у его дома. Очевидно, Рехе пришел туда в ночь на среду.