25.09.2019, 18:30

ВИДЕО | Юрген Лиги о смерти Айвара Рехе: фатальным стало эмоциональное давление скандала с Danske Bank

 (11)
Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 1

Бывший министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) считает, что для экс-главы эстонского филиала Danske Bank фатальным стало эмоциональное давление, связанное со скандалом вокруг отмывания денег этим финансовым учреждением.

Лиги сказал Delfi, что его шокировало, как журналисты штамповали новости о том, что в случае с Рехе, вероятно, имеет место самоубийство. По его мнению, деликатность должна была проявить уже полиция.

Лиги не считает Рехе в скандале с отмыванием денег участником махинаций или выгодоприобретателем. По мнению Лиги, роковым для Рехе стало эмоциональное давление, под которым он оказался.

По словам Лиги, преступление требует доказательств, и нужно делать разницу между невезением и преступлением.

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что сегодня в Таллинне было обнаружено тело экс-главы Danske Bank Айвара Рехе, пропавшего в понедельник. Айвара Рехе нашли у его дома. Очевидно, Рехе пришел туда в ночь на среду.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: