ВИДЕО: ”You are British ****ole!” Охранник при общении с клиентом „МакДональдса” прибегнул к неуместным словоформам

”Я был сегодня около трех часов ночи (с понедельника на вторник — прим. ред.) в ”МакДональдсе” на Виру, 24. Зашел купить еды перед походом в отель. И столкнулся с очень неприятной ситуацией, о которой хотел бы поведать”, — начал свою историю Антон.

Молодой человек снимал своих друзей на телефон, подошел охранник и попросил его прекратить съемку.

”Было бы неплохо прояснить, если такие правила есть в ресторанах компании”, — считает автор письма.

”Позже, когда я заказал еще одно блюдо, ко мне обратился другой человек из службы безопасности с претензией, якобы я оскорбил его коллегу. Я этого не делал, — утверждает Антон. — Охранник был груб и назвал меня ”British asshole” (британский ***ак — прим. ред.). Потом, когда узнал, что я русскоговорящий, добавил: ”Так вы русский! Это все объясняет”.

Читатель крайне озадачен данным инцидентом.

G4S: это непрофессионально



Мы попросили охранную фирму прокомментировать данный инцидент.

”Такие методы и слова в G4S неприемлемы. Охранник вел себя очевидно непрофессионально и противоречил добрым традициям G4S. Мы с ним основательно побеседуем. К таким нарушениям G4S относится очень серьезно”, — ответил на запрос пресс-секретарь G4S Реймо Рая.

”Инцидент начался с того, что охранник попросил человека не снимать в ресторане. Это место не является общественным, и настоящие правила не позволяют снимать без разрешения”. Задача охранника в таких ситуациях, по словам Рая, — вмешаться. Это и было сделано, правила были оглашены. Снимавший же не желал их придерживаться.

”Автор видео утверждает, что он не оскорблял охранника. Это не соответствует действительности. Он прибегнул к ругательствам на русском и английском языках”, — утверждает пресс-секретарь.