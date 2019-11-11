ВИДЕО | Ярвик после встречи с Ратасом: "я — министр". Ратас: "это прояснится в ближайшие дни"

После этой короткой фразы Ярвик сел в машину и уехал, не пожелав больше отвечать на вопросы журналистов.
Премьер-министр Юри Ратас после встречи сообщил, что подозрения в отношении Ярвика не опровергли его понимание вопроса и не внесли ясность.
Ратас добавил, что останется ли Ярвик на посту министра все же прояснится в ближайшие дни, так как это надо будет обсудить с коалиционными партнерами и внутри партии.
"Но эта встреча не дала мне ответов и не подняла доверие", — подчеркнул Ратас.
Готов ли Ратас к тому, что из-за отставки Ярвика может распасться правительство? Ратас ответил, что на посту премьер-министра надо быть готовым ко всему, но он приложит усилия к тому, чтобы коалиция продолжила существовать.
Напомним, что ранее министр финансов Мартин Хельме заявил, что если Ярвика заставят уйти в отставку, то правительство развалится.
Врал ли министр сельской жизни Март Ярвик насчет скандала с листерией? В прошлый четверг выяснилось, что советник Ярвика Урмас Арумяэ помимо интересов министра представляет интересы своего адвокатского бюро.
Арумяэ покинул должность, однако Ярвик подобного заявления не сделал.
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