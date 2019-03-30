30.03.2019, 18:51
ВИДЕО | Яна Тоом: у меня дома дилемма, дети спрашивают — почему мы создаем коалицию с "нацистами"? Сын организует протест против EKRE
Яна Тоом (Центристская партия) заявила Delfi, что она против коалиции с EKRE, но теперь посвятит себя подготовке к выборам в Европарламент.
Несмотря на то, что Тоом не поддерживает коалицию с консерваторами, она не дает надежды на коалицию Кае Каллас: "Смотря на сегодняшнее собрание, я бы отнеслась к этому довольно пессимистично".
Тоом отметила, что ее сын организует в воскресенье протест против EKRE на улице Виру. У Тоом дома дилемма, а ситуация похожа на то, что произошло я Яаком Мянником. Мянник вступил в EKRE, но тут же покинул партию, после критики со стороны детей, которые спрашивали его, является ли он "нацистом".
В Европарламент приоритетом Тоом станут социальные права.