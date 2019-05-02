02.05.2019, 10:06
ВИДЕО: Яак Ааб пообещал вернуть государству полученную по ошибке компенсацию
Получивший по ошибке компенсацию в размере более 27 000 евро Яак Ааб сказал Delfi, что пообщался с канцелярией Министерства финансов и решил вернуть деньги.
Ааб отметил, что, получив тогда финальный расчет, поинтересовался у министерства, законна ли эта компенсация, и получил ответ "да". Теперь же по трактовке Государственной канцелярии выясняется, что выплата была незаконна, и он с этим спорить не намерен и вернет деньги государству.