ВИДЕО: Яак Ааб пообещал вернуть государству полученную по ошибке компенсацию

Ааб отметил, что, получив тогда финальный расчет, поинтересовался у министерства, законна ли эта компенсация, и получил ответ "да". Теперь же по трактовке Государственной канцелярии выясняется, что выплата была незаконна, и он с этим спорить не намерен и вернет деньги государству.