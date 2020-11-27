ВИДЕО | "Я здоровый человек, мне никогда не понадобится ИВЛ". Антимасочники провели пикет в Таллинне

“Мы собрались для того, чтобы выразить свое несогласие с решением правительства, которое является неправомерным”, — сказал Вестеринен, который является юристом. В течение 30 дней он намерен обжаловать постановление правительства в суде.

Один из противников ношения масок в беседе с корреспондентом RusDelfi заявил, что маски напротив вредят здоровью человека.

“Это очень важно не тупо следовать тому, что тебе сказали, а искать именно подтверждение”, — уверена участница пикета, которая находит достоверную для себя информацию в интернете.

“Довольно много блогеров, специалистов, ученых, которые говорят о вреде масок”, — рассказала другая участница пикета о том, откуда черпает информацию.

Готовы ли отказаться от ИВЛ в случае, если вам поставят диагноз коронавирус? “Я здоровый человек, мне никогда не понадобится ИВЛ”, — уверенно заявил участник пикета против ношения масок, держа в руках плакат.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!