27.11.2020, 17:38

ВИДЕО | "Я здоровый человек, мне никогда не понадобится ИВЛ". Антимасочники провели пикет в Таллинне

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Прийт Симсон
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Сегодня, 27 ноября, в Таллинне прошел пикет против обязательного ношения масок. Один из организаторов мероприятия Андрей Вестеринен заверил, что пикета не состоялось бы, если бы правительство не ввело обязательство ношения масок.

“Мы собрались для того, чтобы выразить свое несогласие с решением правительства, которое является неправомерным”, — сказал Вестеринен, который является юристом. В течение 30 дней он намерен обжаловать постановление правительства в суде.

Один из противников ношения масок в беседе с корреспондентом RusDelfi заявил, что маски напротив вредят здоровью человека.

“Это очень важно не тупо следовать тому, что тебе сказали, а искать именно подтверждение”, — уверена участница пикета, которая находит достоверную для себя информацию в интернете.

“Довольно много блогеров, специалистов, ученых, которые говорят о вреде масок”, — рассказала другая участница пикета о том, откуда черпает информацию.

Готовы ли отказаться от ИВЛ в случае, если вам поставят диагноз коронавирус? “Я здоровый человек, мне никогда не понадобится ИВЛ”, — уверенно заявил участник пикета против ношения масок, держа в руках плакат.

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