ВИДЕО | "Я здоровый человек, мне никогда не понадобится ИВЛ". Антимасочники провели пикет в Таллинне

“Мы собрались для того, чтобы выразить свое несогласие с решением правительства, которое является неправомерным”, — сказал Вестеринен, который является юристом. В течение 30 дней он намерен обжаловать постановление правительства в суде.
Один из противников ношения масок в беседе с корреспондентом RusDelfi заявил, что маски напротив вредят здоровью человека.
“Это очень важно не тупо следовать тому, что тебе сказали, а искать именно подтверждение”, — уверена участница пикета, которая находит достоверную для себя информацию в интернете.
“Довольно много блогеров, специалистов, ученых, которые говорят о вреде масок”, — рассказала другая участница пикета о том, откуда черпает информацию.
Готовы ли отказаться от ИВЛ в случае, если вам поставят диагноз коронавирус? “Я здоровый человек, мне никогда не понадобится ИВЛ”, — уверенно заявил участник пикета против ношения масок, держа в руках плакат.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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