ВИДЕО | "Я сыт по горло". Март Хельме подает в отставку с поста министра внутренних дел

”Вчера вечером, посмотрев на всю эту клевету и ложь, которую продуцируют эстонские СМИ, я решил подать в отставку. Я сыт по горло. Я не сделал ничего такого, что подорвало бы обороноспособность Эстонии. Я не говорил ничего такого, о чем не говорят американские СМИ. Свободные американские СМИ”, — сказал Хельме. Он отметил, что Джо Байден не является президентом США, он является лишь избранным президентом и его полномочия будут подтверждены только после окончания всех судебных разбирательств.

Хельме отметил, что никто не сможет ”надеть на него намордник”: ни журналисты, ни премьер-министр, ни президент, ни фракция, ни кто-либо другой. ”Я буду говорить то, что считаю нужным. То, что у меня на сердце. И никто не заставит меня замолчать”, — заявил Хельме.

”Но для того, чтобы не подвергать опасности нашу деятельность в нынешнем правительстве — а у нас не доделано много важных вещей — , чтобы не подвергать опасности наш референдум, я решил подать в отставку”, — продолжил министр.

"И что бы вы вообще без меня делали? Вы же ведь вообще не можете без меня жить. Пять лет я давал вам работу и хлеб, а вы этим злоупотребляли", — обратился Хельме к журналистам.

Глава EKRE Мартин Хельме добавил, что кандидатура нового министра внутренних дел пока неизвестна. "Обязательно найдем хорошего кандидата", — пообещал он.

"Сегодня появилась новость, что оппозиция хочет выразить Марту Хельме вотум недоверия, но мы им такой радости не доставим. В коалиции не было требований об отставке", — добавил Хельме-младший.

В связи с добровольным уходом Марта Хельме с поста главы МВД, запланированное оппозицией голосование по вотуму недоверия в Рийгикогу не состоится.

Март Хельме же теперь вернется в Рийгикогу.

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