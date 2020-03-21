ВИДЕО | Вышел трейлер документального фильма о Георге Отсе

Сквозной темой фильма станет создание монумента оперному певцу, который Таллиннская горуправа намерена установить у театра ”Эстония” в этом году. Работа над фильмом будет завершена к осени, Таллинн поддерживает ее суммой 10 000 евро.

”Георга Отса можно назвать одним из величайших таллинцев, имя и музыку которого знают до сих пор и за пределами Эстонии, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Таллинн с радостью поддерживает создание фильма в честь Георга Отса, я рад, что помимо театральной и концертной деятельности артиста в нем найдет отражение и создание монумента в его честь”.

Средства, выделенные Таллинном, будут направлены на съемку, озвучивание, монтаж, производство субтитров, а также на расходы, связанные с авторским правом и производством DVD.

”Фильм портретирует исполнителя оперных, оперетных и концертных произведений. Артиста вспоминают выступавшие с ним на одной сцене мастера искусств из театра ”Эстония”, из театров Москвы и Петербурга, а также исследователи музыки и театра”, — рассказал продюсер фильма, член правления Estfilm Production Кармо Каазик.