ВИДЕО: "Выиграем ли мы эту войну, зависит от нас”. Ведомства рассказали о ситуации с коронавирусом в Эстонии

Генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило сказала, комментируя сегодняшние цифры, что темп прироста в соотношении с количеством проведенных тестов по-прежнему умеренный. ”Около 5-6% тестов показывают положительный результат. За сутки мы сделали рекордное количество тестов — более 2000. соотношение негативных и позитивных результатов также довольно одинаково. К счастью, 48 человек уже выписаны из больницы”, — отметила она и добавила, что в центре внимание по-прежнему постояльца и персонал домов призрения, а также работники медицины.

”Сейчас ясно, что мы по-прежнему показываем тенденцию к росту. Это продолжится и на следующей неделе. Скорее всего, кульминация наступит в конце следующей недели или чуть позже. И далее станет ясно, были ли ограничительные меры и повседневное поведение достаточным для предотвращения распространения вируса”.

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна отметил, что люди поступают все более сознательно. ”В обеспечении ограничений нам помогают различные ведомства, также нам помогут кадеты. В основном, мы следит за исполнением требования 2+2, и я рад видеть, что, несмотря на проблемные места, люди поступают все более сознательно. Выиграем ли мы эту войну, зависит от нас [всех жителей]”, — сказал он.