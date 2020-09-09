ВИДЕО | "Второй раз пережить карантин нам будет практически невозможно". Смотри пресс-конференцию таллиннской горуправы на русском языке

В пресс-конференции принимают участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Эха Вырк, а также руководитель отдела стратегического планирования Тоомас Хайдак.

Михаил Кылварт:

Ответ на этот вопрос - началась ли вторая волна коронавируса - вполне очевиден. В марте коэф. зараженности составлят 4,2 на 100 000, сейчас более 20, а в Таллинне 31,5. Мы в той стадии, когда нечего обсуждать. Эта ситуация была очевидна в течение августа. Мы видели, как ситуация усугблялась во всех европейских странах и должны были ждать это8го в Эстонии. Мы занимались тем, что разрабатывали различные сценарии: зеленый, желтый и красный. Они разработаны для каждого учреждения в отдельности. Мы исходим из того, что находимся в зеленом коридоре, нет каких-то особых сигналов со стороны государства, но мы видим необходимость задействовать некоторые меры предосторожности из желтого сценария. Мы все понимаем, что второй раз пережить карантин нам будет практически невозможно. Надо выстроить реальность и повседневную жизнь таким образом, чтобы не было необходимости закрывать школы, рабочие места и так далее. Именно поэтому мы вводим первые методы, которые не должны создать неудобства для жителей.

Наша задача - сохранить контактное обучение. Но во всех школах необходимо рассеивать учеников. А значит, нужно разделять детей по сменам. Мы очень надеемся, что ни при каких обстоятельствах нам не придется переводить на дистанционное обучение школы. Постепенно во всех школах для учителей это станет обязательным. Точно также как для тех, кто занимается социальной помощью на дому. Точно также будут введены новые требования к проведению различных собраний, курсов. Не говоря о том, что все поездки и командировки будут снова отменены. Большинство из этих средств направлены во внутрь системы, чтобы не создавать неудобств жителям города. Но если мы сами не будем защищать себя и своих близких, будь то соблюдение дистанции или отказ от мероприятий, то мы не сможем избежать ввода ограничений.

Я обращаюсь и к частному сектору, разлиным предприятиям по оказаниям услуг, чтобы люди следили за дистанцией и использовали средства защиты. Мы надеемся, что сможем пережить приход вируса намного легче.