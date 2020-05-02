ВИДЕО | Встреча с медвежьим семейством в заповеднике Пейпсивере

Автор данного видео — Сергей Пыльме. По его словам, он встретил медведицу с медвежатами 25 апреля в заповеднике Пейпсивере.
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Автор данного видео — Сергей Пыльме. По его словам, он встретил медведицу с медвежатами 25 апреля в заповеднике Пейпсивере.
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