08.08.2020, 12:45
ВИДЕО | Вспышка коронавируса в Тарту: мэр обратился к жителям города с тремя просьбами
Мэр Тарту Урмас Клаас опубликовал видеообращение, в котором подчеркнул, что следующие пара недель будут иметь для тартусцев определяющее значение: "Справимся ли мы с нынешней вспышкой заболевания, здесь в Тарту, или же вновь должны будем объявить то, чего никто бы не хотел, что будут установлены новые ограничения".
Далее Клаас обратился к горожанам с тремя серьезными просьбами.
Смотрите видео с субтитрами на русском языке.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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