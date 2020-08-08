ВИДЕО | Вспышка коронавируса в Тарту: мэр обратился к жителям города с тремя просьбами

rus.delfi.ee EST

Мэр Тарту Урмас Клаас опубликовал видеообращение, в котором подчеркнул, что следующие пара недель будут иметь для тартусцев определяющее значение: "Справимся ли мы с нынешней вспышкой заболевания, здесь в Тарту, или же вновь должны будем объявить то, чего никто бы не хотел, что будут установлены новые ограничения".