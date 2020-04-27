27.04.2020, 18:15
ВИДЕО | Возле магазина Kaup24 образовалась стометровая очередь. Дистанция соблюдалась
В 17.00 возле пункта выдачи товаров э-магазина Kaup24 в Таллинне была огромная очередь.
В 17.00 возле пункта выдачи товаров э-магазина Kaup24 в Таллинне была огромная очередь.
Так как само помешение маленькое, то многим пришлось ждать на улице. Обращает на себя внимание, что люди, находясь в очереди, соблюдали требуемую социальную дистанцию.
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