03.12.2020, 09:24

ВИДЕО | Восстановительный ремонт улицы Спорди в Кристийне повысил безопасность дорожного движения


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На улице Спорди в Кристийне завершены дорожно-ремонтные работы, осуществленные по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна, движение по улице восстановлено. Стоимость строительных работ составила по договору 449 000 евро.

”Ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна производились на всем протяжении улицы Спорди, они продолжались порядка пяти месяцев и вызвали временные неудобства в этом квартале, но теперь улица в порядке. В результате ремонта здесь существенно возросла безопасность дорожного движения”, — отметил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

В рамках произведенных строительных работ были обновлены покрытие проезжей части на площади 6400 м² и асфальто-бетонное покрытие тротуаров площадью 5500 м², приведены в порядок горловины люков, заменены разрушившиеся бордюрные камни и амортизированные столбы уличного освещения.

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”Улица Спорди получила обновленный облик, ремонт был необходим, и местные жители его давно ожидали, поскольку старый асфальт был амортизирован. В ходе работ были внесены изменения и в организацию дорожного движения, на перекрестках и пешеходных переходах создали возвышения, привели в порядок озеленение и произвели обрезку деревьев”, — добавил Рийбе.

На отрезке между домами №№ 20 — 28 по улице Спорди был также произведен ремонт ливневой канализации.

Строительные работы осуществлены фирмой Altos Teed .

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