ВИДЕО | "Вопрос жизни и смерти". Новые ограничения утверждены: с понедельника закрываются все школы, но возможен дистант

На вопрос о том, почему закрывается даже начальная школа, Ратас ответил, что вирус распространяется по всей Эстонии, во всех школьных ступенях. Также данная мера, безусловно, носит и превентивный характер и содержит в себе конкретику, которая сейчас крайне необходима. Ратас выразил надежду, что семьи смогут обеспечить детям безопасное пребывание дома.
Детские сады остаются открытыми.
Остаются открытыми и церкви. Ратас подчеркнул, что данное предложение сделал правительству он сам, поскольку в это тяжелое время люди должны иметь место для поддержания душевного спокойствия.
Это Рождество будет другим
Министр социальных дел Танель Кийк сообщил, что в отличие от весенней эпидемии сейчас в Эстонии пытаются максимально сохранить плановое лечение, но медицинских работников мало. Тем не менее, министр заверил, что пока система здравоохранения справляется, произведена реорганизация многих процессов, и на Рождество коллапса не предвидится.
Однако то, что это Рождество будет другим, по словам Кийка, очевидно. Он сказал, что проводить праздники в этом году следует строго внутри семьи. ”Вместо того, чтобы идти в торговый центр и тратить там деньги, лучше сделайте пожертвование (от имени человека, которому хотите подарить подарок — прим.ред.)”, — добавил он. Если же кто-то испытывает непреодолимое желание сделать физический подарок, то хороший вариант — многоразовая маска, сказал министр.
Вслед за Кийком премьер-министр Юри Ратас еще раз призвал с предельной бдительности и подчеркнул, что все зависит от поведения людей. ”Предстоящие четыре недели покажут, сможем ли мы остановить эпидемию. Как я уже сказал, весной мы смогли, и я уверен, что сможем и на этот раз, если приложим совместные усилия, — заявил Ратас. — Это означает, что критически важно соблюдать все действующие правила и меры предосторожности. Мы особенно должны беречь пожилых людей и людей, принадлежащих к группе риска. Суровая реальность такова, что для многих вопрос безопасного Рождества может оказаться вопросом жизни и смерти. Давайте хорошо подумаем, прежде чем отводить детей к пожилым бабушкам и дедушкам. Лучше провести праздники строго в кругу своей семьи (в кругу тех членов семьи, с которым контактируем ежедневно — прим.ред.)”.
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