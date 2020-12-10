ВИДЕО | "Вопрос жизни и смерти". Новые ограничения утверждены: с понедельника закрываются все школы, но возможен дистант

В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр народонаселения Рийна Солман, министр образования и науки Яак Ааб и министр социальных дел Танель Кийк. Поскольку Ратас находится в самоизоляции, он участвовал удаленно.

В начале пресс-конференции премьер Юри Ратас поблагодарил всех людей, которые следуют правилам. Он подчеркнул, что мы должны ограничить контакты, иначе заболеваемость будет расти.

Премьер сообщил, что на сегодняшнем заседании были утверждены новые меры, о которых говорилось накануне.

Школы закрываются, но могут перейти на дистанционное обучение

С 14 декабря все школы Эстонии будут закрыты. Если школа этого желает, она может продолжить дистанционное обучение. Контактное обучение разрешается для учеников с особыми потребности, также разрешаются индивидуальные занятия, проведение тестов и олимпиад.

Министр образования Яак Ааб в свою очередь сообщил, что правительство пришло к консенсусу: для обычного контактного обучения школы будут закрыты. Это означает, что сами школы должны решить, каким образом организовать деятельность на следующей неделе. Юридически каникулы по-прежнему начинаются 23 декабря и заканчиваются 10 января. Рекомендация таковая: гимназическая ступень и последний класс основной школы могли бы продолжить традиционное дистанционное обучение. Остальные классы могут продолжить обучение в каком-либо ином виде и неполном объеме. Конечно, по словам министра, полноценное обучение организовать трудно, но возможности для наполнения освободившегося времени имеются. Держатели школ должны решить, какие это будут формы наполнения. Ааб пообещал в ближайшее время направить учебным учреждениям соответствующие инструкции.

Будет ли продлено обучение летом? Ааб сказал, что то, какие пробелы в образовании возникнут и нужно ли их будет восполнять, лучше всего сможет оценить сама школа. В январе картина должна проясниться и тогда можно будет говорить конкретнее.

Мартин Хельме в свою очередь подчеркнул, что речь не идет о продлении каникул, поэтому говорить о необходимости учиться летом дополнительно пока не приходится.