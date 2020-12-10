10.12.2020, 12:02

ВИДЕО | "Вопрос жизни и смерти". Новые ограничения утверждены: с понедельника закрываются все школы, но возможен дистант

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Сегодня заседание правительства впервые прошло полностью в электронном виде. После заседания состоялась традиционная пресс-конференция, на которой, помимо прочего, шла речь о закрытии образовательных учреждений. Министры сообщили, что с 14 декабря закрываются все школы в стране и каждое учреждение должно решить, будет ли внедрять на период перед каникулами дистанционное обучение.

В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр народонаселения Рийна Солман, министр образования и науки Яак Ааб и министр социальных дел Танель Кийк. Поскольку Ратас находится в самоизоляции, он участвовал удаленно.

В начале пресс-конференции премьер Юри Ратас поблагодарил всех людей, которые следуют правилам. Он подчеркнул, что мы должны ограничить контакты, иначе заболеваемость будет расти.

Премьер сообщил, что на сегодняшнем заседании были утверждены новые меры, о которых говорилось накануне.

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Школы закрываются, но могут перейти на дистанционное обучение

С 14 декабря все школы Эстонии будут закрыты. Если школа этого желает, она может продолжить дистанционное обучение. Контактное обучение разрешается для учеников с особыми потребности, также разрешаются индивидуальные занятия, проведение тестов и олимпиад.

Министр образования Яак Ааб в свою очередь сообщил, что правительство пришло к консенсусу: для обычного контактного обучения школы будут закрыты. Это означает, что сами школы должны решить, каким образом организовать деятельность на следующей неделе. Юридически каникулы по-прежнему начинаются 23 декабря и заканчиваются 10 января. Рекомендация таковая: гимназическая ступень и последний класс основной школы могли бы продолжить традиционное дистанционное обучение. Остальные классы могут продолжить обучение в каком-либо ином виде и неполном объеме. Конечно, по словам министра, полноценное обучение организовать трудно, но возможности для наполнения освободившегося времени имеются. Держатели школ должны решить, какие это будут формы наполнения. Ааб пообещал в ближайшее время направить учебным учреждениям соответствующие инструкции.

Будет ли продлено обучение летом? Ааб сказал, что то, какие пробелы в образовании возникнут и нужно ли их будет восполнять, лучше всего сможет оценить сама школа. В январе картина должна проясниться и тогда можно будет говорить конкретнее.

Мартин Хельме в свою очередь подчеркнул, что речь не идет о продлении каникул, поэтому говорить о необходимости учиться летом дополнительно пока не приходится.

На вопрос о том, почему закрывается даже начальная школа, Ратас ответил, что вирус распространяется по всей Эстонии, во всех школьных ступенях. Также данная мера, безусловно, носит и превентивный характер и содержит в себе конкретику, которая сейчас крайне необходима. Ратас выразил надежду, что семьи смогут обеспечить детям безопасное пребывание дома.

Детские сады остаются открытыми.

Остаются открытыми и церкви. Ратас подчеркнул, что данное предложение сделал правительству он сам, поскольку в это тяжелое время люди должны иметь место для поддержания душевного спокойствия.

Это Рождество будет другим

Министр социальных дел Танель Кийк сообщил, что в отличие от весенней эпидемии сейчас в Эстонии пытаются максимально сохранить плановое лечение, но медицинских работников мало. Тем не менее, министр заверил, что пока система здравоохранения справляется, произведена реорганизация многих процессов, и на Рождество коллапса не предвидится.

Однако то, что это Рождество будет другим, по словам Кийка, очевидно. Он сказал, что проводить праздники в этом году следует строго внутри семьи. ”Вместо того, чтобы идти в торговый центр и тратить там деньги, лучше сделайте пожертвование (от имени человека, которому хотите подарить подарок — прим.ред.)”, — добавил он. Если же кто-то испытывает непреодолимое желание сделать физический подарок, то хороший вариант — многоразовая маска, сказал министр.

Вслед за Кийком премьер-министр Юри Ратас еще раз призвал с предельной бдительности и подчеркнул, что все зависит от поведения людей. ”Предстоящие четыре недели покажут, сможем ли мы остановить эпидемию. Как я уже сказал, весной мы смогли, и я уверен, что сможем и на этот раз, если приложим совместные усилия, — заявил Ратас. — Это означает, что критически важно соблюдать все действующие правила и меры предосторожности. Мы особенно должны беречь пожилых людей и людей, принадлежащих к группе риска. Суровая реальность такова, что для многих вопрос безопасного Рождества может оказаться вопросом жизни и смерти. Давайте хорошо подумаем, прежде чем отводить детей к пожилым бабушкам и дедушкам. Лучше провести праздники строго в кругу своей семьи (в кругу тех членов семьи, с которым контактируем ежедневно — прим.ред.)”.

Подробнее о новых ограничениях можно прочитать ЗДЕСЬ.

Смотрите запись пресс-конференции!

Как мы сообщали ранее, за минувшие сутки в стране было подтверждено 544 новых случая заражения коронавирусом.

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