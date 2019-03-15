ВИДЕО: Военные инженеры проверили, на что способна тяжелая техника Сил обороны и союзников

”Сегодня мы хотели продемонстрировать, как техника Сил обороны Эстонии и наших союзников справляется с преодолением инженерных заграждений”, — сказал начальник штаба инженерного батальона майор Хегерт Хорн и добавил, что зрители получили прежде всего замечательную возможность увидеть, какие заграждения воздвигают военные инженеры, а также как с их преодолением справляется различная бронетехника.

Демонстрация началась с изготовления лесного завала путём подрыва и продолжилась преодолением остальных заграждений. Всего инженеры воздвигли 12 различных барьеров из брёвен и грунта, в том числе противотанковые рвы, баррикады и надолбы из брёвен и колючей проволоки.

Заграждения преодолевали британский танк Challenger 2 и боевая инженерная машина Terrier, инженерный танк Сил обороны Эстонии, боевая машина пехоты CV9035, бронетранспортёр SISU XA180 и военный тягач MAN.

Инженерный батальон входит в состав 1-й пехотной бригады, его основной задачей является препятствие движению войск противника, обеспечение беспрепятственного передвижения собственных подразделений, а также сооружение оборонительных укреплений для пехоты.