ВИДЕО | Водители, нарушавшие на BMW Халилова ПДД, лишились прав

"Трагическое ДТП 20 июля на Лаагна теэ, в котором погибло двое человек, привлекло внимание общественности к поведению всей компании, использовавшей белый BMW. Ранее этот автомобиль неоднократно попадал в поле зрения полиции как с превышениями скорости, так и обгоном по обочине на Ярвевана теэ. На сегодняшний день все наказания по данным нарушениям вступили в силу", — сообщает в Facebook Центр надзора за дорожным движением.

За обгон по обочине и превышение разрешенной скорости на Пирита теэ 29-летний ранее не наказывавшийся мужчина должен уплатить денежный штраф, также он лишен права на управление автомобилем.

24-летний мужчина, имевший первичные права, значительно нарушил скорость на Петербургском шоссе и также лишен права на управление автомобилем. Bозможность восстановить правa появится в апреле 2022 года.

"ДТП на Лаагна теэ должно было заставить задуматься всех водителей о своем поведении на дороге, но все равно мы постоянно видим в социальных сетях новые записи "гонок" на наших дорогах. Мысль "погонять" с друзьями может на первый взгляд показаться очень веселой, но такое веселье может иметь самые тяжелые последствия. Учитесь на чужих, а не на своих ошибках", — призывает полиця.

"Благодарим всех, кто сообщает полиции о нарушениях. Благодаря вам опасные для других водители задерживаются постоянно", — отмечается в публикации.