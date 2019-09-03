ВИДЕО | Водитель автобуса в Таллинне сидит в телефоне во время езды

Это был 12-й автобус, который ехал в Вяйке-Ыйсмяэ. На видео видно, как водитель использовал приложение для общения Messenger. В некоторое время он и вовсе не смотрел на дорогу, а только в телефон. В результате этого возникала одна аварийная ситуация. Автомобиль перестроился в ряд, где ехал автобус, а водитель вынужден был резко затормозить. После этого он продолжил держать телефон в руках.

В Tallinna Linnatranspordi AS заверили, что у них есть материалы с этого рейса и они их серьезно рассматривают. "Это грубое нарушение со стороны водителя, мы попросили у него разъяснений. У водителя автобуса большая ответственность. За рулем заниматься посторонними делами запрещает Закон о движении, от предприятия следует наказание, мы также рассказываем о опасностях и последствиях подобного поведения".